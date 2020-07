New Content Coming to WWE Network This Week: Jeff Hardy Featured on Chronicle, Sheamus on Break It Down

Here is a list of the programming coming to the WWE Network this week. An asterisk notes a program that will be available on the free tier for the WWE Network:

Tuesday, July 7

The Best of WWE: The Best of Ricochet* – 12 PM EST via VOD.

Wednesday, July 8

WWE’s The Bump* – 10 AM EST

Monday Night Raw (6/8/20)* – 10 AM EST via VOD

Thursday, July 9

WWE NXT UK – 3 PM EST/8 PM BST

This Week in WWE – 7 PM EST

WWE NXT (7/8/20) – 10 PM EST via VOD

Friday, July 10

WWE Break It Down: Sheamus* – 10 AM EST via VOD

WWE Break It Down: Sheamus* – 7:30 PM EST

205 Live – 10 p.m. EST

Saturday, July 11

WWE Main Event (6/25/20) – 10 AM EST via VOD

Sunday, July 12

WWE Chronicle: Jeff Hardy – 10 AM EST via VOD

Friday Night SmackDown (6/12/20)* – 10 AM EST via VOD

WWE Chronicle: Jeff Hardy – 8 PM EST