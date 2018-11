– Johnny Gargano posted the following on Twitter, reacting to Daniel Bryan’s heel turn and WWE Title win on last night’s WWE Smackdown…

Score one for the good guys! 😁 pic.twitter.com/4wbQU44ltd — Johnny Gargano (@JohnnyGargano) November 14, 2018

– Here are Drew McIntyre & Dolph Ziggler battling New Day On UpUpDownDown…