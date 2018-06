WWE News: Kalisto on Mexican Promotional Tour, Stephanie McMahon’s Latest Workout, Synopsis For Next Photo Shoot

– Kalisto has been busy this week on a promotional tour of Mexico for WWE. You can see pics and video from his trip below:

De Rey del Aire a Rey de los Videojuegos 🎮✌🏽 @KalistoWWE reta a sus fans de #WWEMexico, pudo ganarles? pic.twitter.com/YWkpiugU5K — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

Estuvimos con @KalistoWWE la súper estrella de la @WWE próximamente subiremos la entrevista que le hicimos. pic.twitter.com/gjj9q5KptP — MeriStation México® (@MeriStationMX) June 1, 2018

“Me encanta la gente de México porque viven y sienten la lucha de una forma única y esa pasión me prende en el ring”, @KalistoWWE habla maravillas de sus fans mexicanos. #WWEMexico pic.twitter.com/T7A3nPZ0Xn — WWE Español (@wweespanol) May 31, 2018

“Yo admiro muchísimo a @reymysterio y algún día me gustaría ser Campeón Mundial como él”, @KalistoWWE comparte sus sueños con los medios en #WWEMexico. pic.twitter.com/iFecw5UYqK — WWE Español (@wweespanol) May 31, 2018

“Mi misión ahorita es impulsar mi grupo #LuchaHouseParty con @WWEGranMetalik & @LuchadorLD para demostrar el talento latino y llevarlo a otro nivel”, @KalistoWWE habla sobre su carrera en #WWEMexico. pic.twitter.com/wt2tbpDN98 — WWE Español (@wweespanol) May 31, 2018

“Nunca me lo esperé”, @KalistoWWE habla de la experiencia de haber participado en el Royal Rumble más grande de la historia! Los sueños se cumplen! #WWEGRR #WWEMexico pic.twitter.com/m145wGYGhw — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

Sabes que será un #BuenViernes cuando acompañas a @KalistoWWE a hacer turismo por la Ciudad de México. Qué lugares nos recomiendan visitar❓ #WWEMexico #FelizFinde pic.twitter.com/0iXUWzsgOq — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

.@planetasaxid se lanzó a la convivencia de @KalistoWWE en México, checa esto:

¡Recuerda que a partir de mañana a las 3:00 pm podrás ver la transmisión de la @WWE por el 3.1! pic.twitter.com/mnTt5BUgWZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 1, 2018

“Las puertas están abiertas! ” hablamos con @KalistoWWE sobre las oportunidades y los talentos que busca @WWE! Te presentarías a las pruebas? pic.twitter.com/yqV3yAKBCp — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

.@KalistoWWE queda fascinado con la cantidad de máscaras de lucha que hay en la calles de Mexico 🇲🇽 🎭 Reconoces alguna? #WWEMexico pic.twitter.com/nh1TcJwqxl — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

El Rey del Aire @KalistoWWE visita a los amigos de @deprimeramano para hablar del estreno del resumen de #RAW y #SDLIve los sábados en @ImagenTVMex a las 3 y 4pm. #WWExIMAGEN pic.twitter.com/Q07bnif9GC — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

Nos visita en el foro @KalistoWWE para el estreno de la @WWE en Imagen Televisión @deprimeramano👌 https://t.co/y8RluGxvH1 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 1, 2018

Quién quiere un dulce de tamarindo? DATO CURIOSO: A @KalistoWWE le fascinan los dulces mexicanos y sobre todo el chile 🌶 🇲🇽 pic.twitter.com/XfAcVmTxaK — WWE Español (@wweespanol) June 1, 2018

The following synopsis has been released for Monday's episode of WWE Photo Shoot, which airs on the WWE Network after Raw:

“All aboard! The Godfather’s got nothing but love, laughter, and loads of unique insight when looking at photos from his Hall of Fame career!”

– Stephanie McMahon posted her latest “Midnight Workout” video from DeFranco’s Gym, featuring Triple H: