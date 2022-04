WWE NXT 2.0 Preview: Tony D’Angelo vs. Xyon Quinn, Solo Sikoa vs. Trick Williams, More

– WWE NXT 2.0 returns tonight with a new episode live on USA Network. Tonight’s show will feature Tony D’Angelo facing Xyon Quinn in a singles match. Also, Nathan Frazer debuts, plus Solo Sikoa is looking for payback against Trick Williams.

The new episode of WWE NXT 2.0 airs tonight at 8:00 pm EST. Here’s the updated lineup and match announcements:

* Nikkita Lyons vs. Lash Legend

* Josh Briggs, Brooks Jensen, & Fallon Henley vs. Legado Del Fantasma

* Nathan Frazer debuts

* Tony D’Angelo vs. Xyon Quinn

* Solo Sikoa vs. Trick Williams