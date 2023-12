– WWE NXT presented a live event last night at the Citrus Springs Community Center in Citrus Springs, Florida. Below are some results from the event, via Cagematch.net:

* Nathan Frazer beat Andrzej Hughes-Murray.

* Valentina Feroz beat Breanna Covington.

* Trey Bearhill defeated ???.

* Meta-Four (Noam Dar & Oro Mensah) (w/Jakara Jackson) beat Edris Enofe & Malik Blade.

* Dante Chen beat Javier Bernal.

* Trick Williams beat Dijak and Josh Briggs and Lexis King.

* Jacy Jayne, Jade Gentile & Thea Hail beat Izzi Dame, Stevie Turner & Tatum Paxley.

* Lumberjack Match: Fallon Henley beat Kiana James.

* Luca Crusifino beat Andre Chase.

* WWE NXT Women’s Championship Match: Lyra Valkyria (c) beatLash Legend (w/Jakara Jackson, Noam Dar & Oro Mensah) to retain the title.

@kianajames_wwe Defeats @FallonHenleyWWE in a Lumberjack match – Afterwards a giant brawl breaks out with the babyfaces standing tall #NXTCitrusSprings #NXT pic.twitter.com/OlgHCQzk49 — Hypernova (@Hypernova811) December 2, 2023

#nxtcitrussprings 6 women tag team pic.twitter.com/AaAzOqhnS5 — Debbie @ Wrestling In 60 Seconds (@DebbieDeans8) December 2, 2023