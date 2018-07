WWE NXT Results 7.28.18: Tomasso Ciampa Defends NXT Championship, More

– WWE held an NXT live event in Las Vegas, Nevada on Saturday night. Tomasso Ciampa battled Aleister Black in the main event. The results were, per PWInsider:

Kassius Ohno beat Kona Reeves.

Kairi Sane and Jessie Elaban beat Taynara Conti and Vanessa Borne.

Brennan Williams beat Marcel Barthel.

Lars Sullivan beat Tyler Breeze.

Heavy Machinery and Johnny Gargano beat The Undisputed Era.

Shayna Baszler beat Candice LeRae to retain the NXT Women’s Title.

EC3 beat The Velveteen Dream.

Tommaso Ciampa beat Aleister Black to retain the NXT Title.