WWE’s Full Schedule of WrestleMania Week Shows

– WWE’s full schedule of main shows for WrestleMania week is available. Below you can see the schedule for the events, per the WWE Network schedule page:

Monday

* 8 PM ET: Raw (USA Network)

* 11 PM ET: WWE Ride Along: Zelinda Vega & Andrade; New Day (WWE Network)

Tuesday

* 8 PM ET: Smackdown (USA Network)

* 10 PM ET: 205 Live (WWE Network)

Wednesday

* 3 PM ET: NXT UK (WWE Network)

* 8 PM ET: WWE NXT (WWE Network)

Friday

* 6 PM ET: NXT Takover: New York Pre-Show (WWE Network)

* 7 PM ET: NXT Takeover: New York (WWE Network)

Saturday

* 6 PM ET: WWE Hall of Fame Red Carpet (WWE Network)

* 7 PM ET: WWE Hall of Fame Ceremony (WWE Network)

Sunday

* 5 PM ET: WrestleMania 35 Kickoff (WWE Network)

* 7 PM ET: WrestleMania 35 (WWE Network)