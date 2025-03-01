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AEW News: PPV Events Being Uploaded on Max, New Jazwares Action Figures Revealed at Toy Fair
– The AEW pay-per-view archive has begun being uploaded on Max under “AEW special events” (via PWInsider).
– Jazwares revealed new AEW action figures at Toy Fair in New York City. You can check out some of the new reveals, courtesy of Ringside Collectibles below:
Christian Cage @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!
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— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025
Swerve Strickland @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!
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— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025
Killswitch @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!
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— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025
Ricky Starks @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!
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— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025
Adam Copeland CHASE 1 of 5000 @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!#RingsideCollectibles #WrestlingFigures #Jazwares #AEW #AllEliteWrestling #AEWDynamite #AEWCollision #AEWUnrivaled #AdamCopeland pic.twitter.com/cGeqmyerE0
— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025
Willow Nightingale @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!
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— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025
Willow Nightingale RARE 1 of 3000 @Jazwares @AEW Unrivaled 17 on display at NY Toy Fair!
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— Ringside Collectibles (@RingsideC) March 1, 2025