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AEW News: PPV Events Being Uploaded on Max, New Jazwares Action Figures Revealed at Toy Fair

March 1, 2025 | Posted by Jeffrey Harris
AEW on TNT, TBS, Max Warner Bros. Discovery Image Credit: AEW, Warner Bros. Discovery

– The AEW pay-per-view archive has begun being uploaded on Max under “AEW special events” (via PWInsider).

– Jazwares revealed new AEW action figures at Toy Fair in New York City. You can check out some of the new reveals, courtesy of Ringside Collectibles below:

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article topics :

AEW, Max, Jeffrey Harris

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