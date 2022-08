CMLL Viernes Espectacular Results 8.05.2022: Six-Man Tag Match, More

CMLL’s Viernes Espectacular took place on August 5 at the Arena Mexico in Mexico City. Highlights and results can be seen below (via Fightful).

*Ultimo Dragoncito & Angelito def. Pierrothito & Mercurio

*Princesa Sugehit, La Jarochita & Lluiva def. Reyna Isis, Dark Silueta & La Metalica via disqualification.

*Los Nuevos Ingobernables (Angel de Oro, Niebla Roja & Damian El Terrible) def. OneAtos Style (Star Black, Fugaz & Esfinge).

*El Soberano Jr., Atlantis Jr. & Atlantis def. Fuerza Guerrera, Stuka Jr. & Templario.

*Robbie Eagles, Ultimo Guerrero & Gran Guerrero def. Dragon Rojo Jr., Volador Jr. & Averno.

El primer representante del contingente extranjero del #GrandPrixCMLL llegó a México con todo y tras derrotar a Dragón Rojo Jr. con sus movimientos insignia (Warp 4.5 y Ron Miller Special), Robbie Eagles

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Máscaras rotas! En la lucha semifinal de la noche, seis de los ocho protagonistas del 89 Aniversario chocaron en un duelo de tríos en donde la constante fueron las máscaras rotas.

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Máscaras rotas! En la lucha semifinal de la noche, seis de los ocho protagonistas del 89 Aniversario chocaron en un duelo de tríos en donde la constante fueron las máscaras rotas. pic.twitter.com/RNWo6uIJmv — Más Lucha (@mas_lucha) August 6, 2022