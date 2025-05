IWRG Funcion Espectacular (5.18.25) Results: Bombero Infernal vs. Cerebro Negro

May 19, 2025 | Posted by

Grupo Internacional Revolucion (IWRG) held its “Funcion Espectacular” wrestling show on Sunday, May 18, 2025. The event took place at the Arena Naucalpan in Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico, Mexico.

Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Cosmico & Sol def. Fauno & Legado.

*Bengalee, Dulce Luna & Sinapsis def. Quimera, Krazy Star & Estrella Negra.

*Big Streppers (Mr. Mike & Big Chicoche) def. Porros NG (Super Boy & Lunatik Xtreme).

*Hijo de Canis Lupus, Puma de Oro & Hijo de Silver King def. Hellboy, Tornado & Relámpago.

*La Pandemia (Hijo de Pandemonium, Pandemonium Jr. & Gran Pandemonium) vs. Hijo del Fishman & Los Villanos (Rokambole Jr. & Hijo del Villano V) via Disqualification.

*Hair vs. Hair Match: Cerebro Negro def. Bombero Infernal.