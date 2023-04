Lineups For Next Week’s NJPW Tamashii Events

New Japan Pro Wrestling has announced the lineups for upcoming NJPW Tamashii events in Sydney, Adelaide and Melbourne.

Adelaide (April 14):

* Chris Basso vs. Hirooki Goto

* Punch-Drunk Istria vs. Shingo Takagi

* Robbie Eagles vs. Link Barnett

* Rouge Army (Bad Luck Fale & Jack Bonza) vs. Party Guy Ty & Banjo Powers

* Joey Graham vs. Grimm Basso

* (The Parea) Eli Theseus & Gabriel Aeros vs. Barren & Einar the Strange

* Dean Brady & Corndog vs. Robbie Heart & Wrecking Ball

* Delta Brady vs. Amber

Sydney (April 15):

* Jack Bonza vs. Shingo Takagi

* Rouge Army (Bad Luck Fale & Lyrebird Luchi) vs. Hirooki Goto & Richard Mulu

* Robbie Eagles vs. Andrew Villalobos

* S.M.S. (Aaron Jake & Unsocial Jordan) vs. Mat Boyton & Backman

* Mick Moretti vs. Carter Deams

* MK+ Ultra (Kai Drake & Michael Spencer) vs. The Velocities (Jude London & Paris De Silva)

* Jessica Troy vs. Cherry Stephens

Melbourne (April 16):

* Robbie Eagles vs. Shingo Takagi

* Mick Moretti vs. Hirooki Goto

* Dusk vs. Slex

* Rouge Army (Bad Luck Fale & Jack Bonza) vs. The Natural Classics (Tome & Stevie Fillips)

* Jarvis vs. Emman Azman

* Jake Taylor vs. Richard Mulu

* The Parea (Eli Theseus & Gabriel Aeros) vs. The Velocities (Jude London & Paris De Silva)