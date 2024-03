wXw 16 Carat Gold Night Three Results 3.10.24: Tournament Finals, More

wXw held the final night of their 16 Carat Gold tournament on Sunday, and the results are online. You can check out the full results from the Oberhausen, Germany show below, per Cagematch.net:

* Thomas Shire def. Luke Jacobs

* 16 Carat Gold Tournament 2024 Semifinal Match: Laurance Roman def. 1 Called Manders

* 16 Carat Gold Tournament 2024 Semifinal Match: Peter Tihanyi def. Aigle Blanc

* KXS def. Anita Vaughan & Oskar

* ECW Rules Match: Masato Tanaka & Nick Schreier def. Amboss

* Michael Oku def. Lio Rush

* Lucha Rules Match: El Hijo del Dr. Wagner Jr., Galeno Del Mal, Gringo Loco & YOICHI def. Dennis Dullnig, Hektor Invictus, Mike D Vecchio & Shigehiro Irie

* 16 Carat Gold Tournament 2024 Finals: Laurance Roman def. Peter Tihanyi

HE IS BACK!@rcfohrwerk kündigte @ahurasexy als neuen Signee an, aber Ahura hatte nicht nur einen Anruf von Fohrwerk, sondern auch von seinem Bruder @SON_Maggot, der gestern auf dem Weg ins Hotel überfallen und verletzt wurde. Schau #wXw16Carat Gold Night 3 jetzt auf #wXwNOW.… pic.twitter.com/3mwYGkC2lQ — wXw Germany (@wXwGermany) March 10, 2024