NJPW Announces Lineup For Satsuma no Kuni

New Japan Pro Wrestling has announced the lineup for Satsuma no Kuni, which happens on April 29 in Kagoshima.

* Provisional KOPW 2023: Shingo Takagi (c) vs. Taichi

* IWGP Heavyweight Tag Team Championship: Aussie Open (c) vs. TMDK (Shane Haste & Mikey Nicholls)

* Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. SANADA, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

* Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato & Jado vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori & Gedo

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii & Ryohei Oiwa vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita & Yuto Nakashima

* Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita vs. Jeff Cobb & Great-O-Khan

* Tomoaki Honma, KUSHIDA & Kevin Knight vs. Aaron Henare, TJP & Francesco Akira

* Shota Umino & Oskar Leube vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Toru Yano & Boltin Oleg