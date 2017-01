– NJPW has announced the cards for their next set of live events, which confirm that Kenny Omega will not be part of it. WZ reports that the cards do not feature Omega or any members of the Bullet Club and will instead focus on the return of Suzuki-Gun, Kazuchika Okada vs. Minoru Suzuki, Michael Elgin vs. Naito and Himoru Takahashi vs. Dragon Lee. You can see the cards for the company’s next two big shows below:

The New Beginning in Sapporo

February 5, 2017

* Kushida & Hirai Kawato vs. El Desperado & Kanemura

* Yuji Nagata, Satoshi Kojima & Tenzan vs. Henare, David Finlay & Yoshitatsu

* Tiger Mask, Jushin Thunder Liger & Katsuyori Shibata vs. Gedo, Jado & Will Ospreay

* Yoshi-Hashi (Chaos) vs. Takashi Iizuka (Suzuki-Gun)

* Tetsuya Naito, Bushi, Evil, Sanada & Hiromu Takahashi (Los Ingobernables de Japon) vs. Dragon Lee, Ryusuke Taguchi, Nakanishi, Hiroshi Tanahashi & Michael Elgin

* IWGP Jr. Tag Team Championship: Roppongi Vice (c) vs. Taichi & Taka Michinoku (Suzuki-Gun)

* NEVER Openweight Championship: Hirooki Goto (c) vs. Juice Robinson

* IWGP Tag Team Championship: Tomohiro Ishii & Toru Yano (c) vs. Tomoaki Honma & Togi Makabe vs. Killer Elite Squad (Suzuki-Gun)

* IWGP Heavyweight Championship: Kazuchika Okada (c) vs. Minoru Suzuki

The New Beginning in Osaka

February 11, 2017

* Hirai Kawato & Yoshitatsu vs. Henare & David Finlay

* Kushida, Satoshi Kojima & Tenzan vs. El Desperado, Kanemaru & Takashi Iizuka

* Tiger Mask, Jushin Thunder Liger, Juice Robinson & Yuji Nagata vs. Gedo, Jado, Yoshi-Hashi & Hirooki Goto (Chaos)

* Roppongi Vice & Kazuchika Okada (Chaos) vs. Taka Michinoku, Taichi & Minoru Suzuki (Suzuki-Gun)

* NEVER 6-Man Tag Team Championship: Tanahashi, Nakanishi & Taguchi (c) vs. Sanada, Evil & Bushi (LIJ)

* British Heavyweight Championship: Katsuyori Shibata (c) vs. Will Ospreay

* IWGP Tag Team Championship: Tomohiro Ishii & Toru Yano (c) vs. Tomoaki Honma & Togi Makabe vs. Killer Elite Squad (Suzuki-Gun)

* IWGP Jr. Heavyweight Championship: Himoru Takahashi (c) vs. Dragon Lee

* IWGP Intercontinental Championship: Tetsuya Naito (c) vs. Michael Elgin