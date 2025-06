CMLL vs. AEW & ROH Results 6.17.25: ROH World Title Match, More

CMLL, AEW and ROH held their crossover event Mexico City on Tuesday and the full results are online. You can see the results below from the show, which aired on CMLL’s membership tier on YouTube, below (per Fightful):

* Persephone def. Red Velvet

* CMLL World Tag Team Championship Match: Hermanos Chavez def. CRU

* Hologram def. Neón

* Atlantis Jr. def. Josh Alexander

* Guerreros Laguneros & Infernales def. Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Hechicero & Rocky Romero

* ROH World Championship Match: Bandido def. Máscara Dorada via Pinfall. Bandio invited Dorada to join AEW and Dorada said he was ready for any challenge. Bandido said he would talk with Tony Khan.

