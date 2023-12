Kiera Hogan vs. Abadon Announced For Tonight’s AEW Collision

In a post on Twitter, AEW CEO Tony Khan announced a match between Kiera Hogan and Abadon for tonight’s episode of AEW Collision on TNT. Here is the updated lineup:

* AEW Continental Classic: Bryan Danielson (0-0-0) vs. Eddie Kingston (0-1-0)

* AEW Continental Classic: Claudio Castagnoli (1-0-0) vs. Brody King (1-0-0)

* AEW Continental Classic: Andrade el Idolo (0-0-0) vs. Daniel Garcia (0-1-0)

* Kiera Hogan vs. Abadon