Shazza McKenzie and Others Set For BATTLESLAM: VENDETTA

BATTLESLAM has announced that Shazza McKenzie, Zenshi and Chad Skywalker have been added to VENDETTA. The event happens on April 24 in Atlanta, GA.

The full list of talent includes:

* Darius Martin

* Max Caster

* Lee Moriarty

* Angelica Risk

* Leon Ruff

* Myron Reed

* Janai Kai

* Adam Priest

* Queen Aminata

* Fuego Del Sol

* C4 (Cody Chhun & Guillermo Rosas)

* JDX

* KC Navarro

* Shoot Taylor

* The Infantry (Shawn Dean & Carlie Bravo)

* Zenshi

* Chad Skywalker

* Shazza McKenzie

There will also be performances from Josiah Williams, Pastor Troy and DJ Mykael.

April 24• TALENT ANNOUNCEMENT Shazza McKenzie is BLAZIN'‼️in action at #BATTLESLAM VENDETTA 🎟https://t.co/fhSyWWKp81 pic.twitter.com/CKguuQyuv8 — BATTLE SLAM (@BattleSlam_) April 9, 2022

🚀 Talent Announcement🌓 Chad Skywalker is BLAZIN'‼️in action at #BATTLESLAM VENDETTA Pro wrestling & Hip-Hop Showcase 🎟https://t.co/fhSyWWKp81 pic.twitter.com/OOu9FAdwPu — BATTLE SLAM (@BattleSlam_) April 9, 2022