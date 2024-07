CMLL Viernes Espectacular Results 07.26.24: MJF Appears, Death Triangle Cause Chaos

CMLL held their weekly Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, with appearances from multiple AEW wrestlers. MJF appeared via video ahead of his match next week, while Death Triangle were in trios action. Here are results, via Fightful:

* Skadi, Kira & Nautica def. Hera, Olympia & Valkyria.

* Guerreros del Espacio (Max Star, Futuro & Hombre Bala Jr) (w/ Mije) def. Los Depredadores (Magnus, Rugido & Magia Blanca) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Valiente & Hechicero def. Esfinge & Euforia (2-0). Valiente attacked Esfinge after the match and challenged him for the National Light Heavyweight title, also noting he’d take his mask and dignity. Hechicero also attacked Valiente and said he’d never be a rudo, vowing to take everyone’s masks. This led to a brawl between everyone in the match. Euforia laid everyone out and took the masks of Valiente, Hechicero & Esfinge.

* 2024 Leyenda de Plata Tournament – Grand Finals: Angel de Oro def. Star Jr.

* 2/3 Falls Match: Titan & Templario (w/ KeMalito) def. Rocky Romero & Ultimo Guerrero (w/ Perico Sacaryas) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Volador Jr, Místico & Mascara Dorada def. Death Triangle (Penta El Zero Miedo, Rey Fenix & PAC) (2-1).

