IWRG Funcion Espectacular Results (6.8.25): Hijo de Dos Caras Headlines

Grupo Internacional Revolucion (IWRG) held its “Funcion Espectacular” event on June 8, 2025, from Arena Naucalpan in Naucalpan de Juárez, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Blue Shark & Rey Aztaroth defeated Fly & Cosmico.

*Bengalee vs. Quimera ended in a Time Limit Draw.

*Noisy Boy & Big Strippers (Ovett Jr. & Mr. Mike) defeated Yorbak & Kamikazes (Iron Kid & Alas de Acero).

*Dulce Luna, Aura & Estrella Divina defeated Miss Gaviota, Soy Raymunda & Sagitarius.

*Revolution Crew (Hijo de Canis Lupus, Mictlan, Multifacetico Jr. & Rey Halcon) defeated Puerquiza Extrema (Pig Destructor, Pig Pool, Pig Decapitador & Pig Destroyer).

*Hijo de Dos Caras, Bombero Infernal & Hell Boy defeated Hijo del Solitario & Los Villanos (Villano V Jr. & Rokambole Jr.).