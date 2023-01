– STARDOM continued the Triangle Derby I in Chiba, Japan with the First Stage Presents Triangle Derby I card. It was held at the Funabashi General Gymnasium with an announced attendance of 563 people. Below are some results from STARDOM’s website:

* Hina beat Rina and Tomoka Inaba at 6:24.

* H & M’s (Mayu Iwatani, Momo Kohgo & Hanan) beat Cosmic Angels (Tam Nakano, Natsupoi & Waka Tsukiyama) at 12:25.

* Triangle Derby I League Match: Bari Bari Bombers (Giulia, Thekla & Mai Sakurai) (4) beat Classmates (Hazuki, Saya Iida & Koguma) (2) at 12:37.

* Triangle Derby I League Match: Club Venus (Mina Shirakawa, Mariah May & Xia Brookside) (6) defeated Gold Ship (Momo Watanabe, Natsuko Tora & Saki Kashima) (6) at 11:30.

* Triangle Derby I League Match: Abarenbo GE (Syuri, MIRAI & Ami Sourei) (7) beat Unique Glare (Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki) (4) at 12:06.

* Triangle Derby I League Match: Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori) (8) beat MaiHime With C (Maika, Himeka & Lady C) (4) at 11:56.

* Triangle Derby I League Match: Queen’s Quest (Utami Hayashishita, AZM & Saya Kamitani) (7) beat Prominence (Suzu Suzuki, Risa Sera & Kurumi Hiiragi) (8) at 13:18.

Here are the current Triangle Derby I point standings (h/t Fightful):

Red Triangle Block

8 – Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori)

7 – Queen’s Quest (Utami Hayashishita, AZM & Saya Kamitani)

6 – Club Venus (Mina Shirakawa, Mariah May & Xia Brookside)

4 – Cosmic Angels (Tam Nakano, Natsupoi & SAKI)

4 – Unique Glare (Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki)

4 – Bari Bari Bombers (Giulia, Thekla & Mai Sakurai)

0 – H & M’s (Mayu Iwatani, Momo Kohgo & Hanan)

Blue Triangle Block

8 – Prominence (Suzu Suzuki, Risa Sera & Kurumi Hiiragi)

7 – Abarenbo GE (Syuri, MIRAI & Ami Sourei)

6 – Gold Ship (Momo Watanabe, Natsuko Tora & Saki Kashima)

4 – MaiHime With C (Maika, Himeka & Lady C)

4 – Rebel x Enemy (Ram Kaichow, Maika Ozaki & Maya Yukihi)

2 – Classmates (Hazuki, Saya Iida & Koguma)

0 – Team Lollipop (Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai)