Updated Betting Odds For Men’s & Women’s Royal Rumble Matches

Updated betting odds have been released for the men’s and women’s Rumble matches at Saturday’s Royal Rumble. You can see the updated odds below, courtesy of BetOnline:

2025 Men’s Royal Rumble Winner

* John Cena 1/1

* Seth “Freakin” Rollins 5/4 (+125)

* CM Punk 3/2 (+150)

* The Rock 8/1

* Roman Reigns 12/1

* Randy Orton 28/1

* Sami Zayn 33/1

* Drew McIntyre 50/1

* Jacob Fatu 50/1

* Logan Paul 50/1

* Bron Breakker 66/1

* Damian Priest 66/1

* Jey Uso 66/1

* Penta 66/1

* Big E 75/1

* Brock Lesnar 75/1

* Cody Rhodes 75/1

* Goldberg 75/1

* GUNTHER 75/1

* Kevin Owens 75/1

* Dirty Dominik Mysterio 100/1

* Andrade 100/1

* Austin Theory 100/1

* Braun Strowman 100/1

* Bronson Reed 100/1

* Carmelo Hayes 100/1

* Grayson Waller 100/1

* LA Knight 100/1

* Solo Sikoa 100/1

* Stone Cold Steve Austin 100/1

* Triple H 100/1

* AJ Styles 150/1

* Chad Gable 150/1

* Finn Balor 150/1

* Ludwig Kaiser 150/1

* Rey Mysterio 150/1

* Shinsuke Nakamura 150/1

* Bo Dallas 200/1

* Carlito 200/1

* Erik200/1

* Ethan Page 200/1

* Ilja Dragunov 200/1

* Ivar 200/1

* Jake Paul 200/1

* Jimmy Uso 200/1

* Karrion Kross 200/1

* Oba Femi 200/1

* Pete Dunne 200/1

* Sheamus 200/1

* Tama Tonga 200/1

* The Miz 200/1

* Trick Williams 200/1

* Xavier Woods 200/1

2025 Women’s Royal Rumble Winner

* Charlotte Flair 1/2

* Bianca Belair 7/4

* Iyo Sky 13/2

* Becky Lynch: 5/1

* Alexa Bliss 10/1

* Liv Morgan 16/1

* Jordynne Grace 33/1

* Jade Cargill 40/1

* Naomi 50/1

* Nia Jax 50/1

* Tiffany Stratton 50/1

* Asuka 66/1

* Lyra Valkyria 66/1

* Rhea Ripley 66/1

* Ronda Rousey 66/1

* Alba Fyre 100/1

* Bayley 100/1

* B-Fab 100/1

* Brie Bella 100/1

* Candice LaRae 100/1

* Chelsea Green 100/1

* Dakota Kai 100/1

* Elektra 100/1

* Giulia 100/1

* Isla Dawn 100/1

* Ivy Nile 100/1

* Kairi Sane 100/1

* Katana Chance 100/1

* Kayden Carter 100/1

* Lash Legend 100/1

* Lita 100/1

* Maxinne Dupree 100/1

* Michin 100/1

* Natalya 100/1

* Nikki Bella 100/1

* Nikki Cross 100/1

* Piper Niven 100/1

* Raquel Rodriguez 100/1

* Roxanne Perez 100/1

* Shayna Baszler 100/1