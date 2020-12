AAA TripleMania XXVIII Results: Kenny Omega Retains AAA Mega Title

Lucha Libre AAA World Wide held their TripleMania XXVIII on Saturday night in Mexico City. The show featured Kenny Omega retaining the AAA Mega Championship by defeating Laredo Kid while Fenix & Pentagon Jr. defeated Myzteziz Jr. & Octagon Jr. and Rey Escorpion & El Texano Jr. to retain the AAA World Tag Team Titles. Full results are below (h/t WrestlingInc).

* Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr., & Tito Santana defeated Maximo, Mr. Iguana, & Nino Hamburguesa

* The Lucha Brothers (Fenix & Pentagon Jr.) defeated Myzteziz Jr. & Octagon Jr. and Rey Escorpion & El Texano Jr. to retain the AAA World Tag Team Titles

* Lady Shani won the Copa Triplemania Femenil

* Monster Clown, Psycho Clown, & Murder Clown defeated LA Park, Hijo de LA Park, & Blue Demon Jr.

* Terror Púrpura & Venenoide defeated Aracno & Leyenda Americana (Marvel Luche Libre)

* Kenny Omega defeated Laredo Kid to retain the AAA Mega Title

* Pagano defeated Chessman in a Hair vs. Hair Match

