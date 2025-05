CMLL presented Viernes Espectacular last night at the Arena Mexico in Mexico City. It streamed live on CMLL’s YouTube channel for members. Below are some results, per Fightful:

* Kemonito & Duende Blanco defeated Kemalito & Periquito Sacaryas.

* 2/3 Falls Match: Valiente Jr. & Viajeros del Espacio (Max Star & Futuro) defeated Ola Negra (Espanto Jr., Raider & Dark Magic) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego & Dragón Legendario) defeated Virus, Hijo de Stuka Jr. & Hijo del Villano III (2-1).

* CMLL National Light Heavyweight Championship Match: Esfinge (c) defeated Rugido.

* 2/3 Falls Match: Templario, Neón & Flip Gordon defeated Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, El Terrible & El Elemental) (2-1).

* 2025 Copa Jr. VIP Tournament – Eliminator Match: Zandokan Jr. & Máscara Dorada defeated Místico, Volador Jr., Atlantis Jr., Ángel de Oro & Niebla Roja.