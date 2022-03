NJPW Announces Card For Hyper Battle, Zack Sabre Jr To Challenge Kazuchika Okada

New Japan Pro Wrestling has announced the card for their event Hyper Battle on April 9 at Sumo Hall in Ryogoku. The main event will feature New Japan Cup winner Zack Sabre Jr. facing IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada. Here’s the lineup:

* IWGP World Heavyweight Championship: Kazuchika Okada (c) vs. Zack Sabre Jr.

* IWGP Junior Heavyweight Championship: El Desperado (c) vs SHO

* IWGP Tag Team Championships: Bishamon (Hirooki Goto & YOSHI-HASHI) (c) vs United Empire (Great-O-Khan & Jeff Cobb)

* NEVER Openweight Championship: EVIL (c) vs Hiromu Takahashi

* KOPW 2022: Toru Yano (c) vs Taichi

* IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships: Six or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato) (c) vs BULLET CLUB’s Cutest Tag Team (El Phantasmo & Taiji Ishimori)

* Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito & Shingo Takagi) vs United Empire (Will Ospreay & Aaron Henare)

* Jado, Tama Tonga, Tanga Loa & Hiroshi Tanahashi vs BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Gedo, Yujiro Takahashi & Chase Owens)