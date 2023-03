AAA Lucha Libre World Cup Results 3.19.23: Men’s & Women’s Tournaments, More

AAA presented their Lucha Libre World Cup on Sunday, with the men’s and women’s tournaments taking place. You can see the full results below from the show, courtesy of Fightful:

* Men’s Lucha Libre World Cup 1st Round Match: Dream Team (Psycho Clown, Alberto El Patrón & Hijo del Vikingo) def. Team Latin America (Carlito Colon, Hip Hop Man & Zumbi).

* Men’s Lucha Libre World Cup 1st Round Match: Team USA (Christopher Daniels, Sam Adonis & Johnny Caballero) def. Team Japan (Kuukai, La Estrella & Nishikawa)

* Men’s Lucha Libre World Cup 1st Round Match: Team Mexico (Black Taurus, Pentagón Jr & Laredo Kid) def. Team Rest of the World (Classy Ali, Rage & Bhupinder Gujjar).

* Men’s Lucha Libre World Cup 1st Round Match: Team Europe (Joe Hendry, Heddi Karaoui & Thom Latimer) def. Team Canada (Josh Alexander, Vampiro & PCO).

* Women’s Lucha Libre World Cup 1st Round Match: Team USA (Deonna Purrazzo, Kamille & Jordynne Grace) def. Team Rest of the World (Dalys, Taya Valkyrie & Natalia Markova).

* Women’s Lucha Libre World Cup 1st Round Match: Team Mexico (Sexy Star II, Flammer & La Hiedra) def. Team Japan (Emi Sakura, Mayumi Ozaki & Akino).

* Men’s Lucha Libre World Cup Semi-Final Match: Team USA def. Dream Team

* Men’s Lucha Libre World Cup Semi-Final Match: Team Mexico def. Team Europe (Joe Hendry, Heddi Karaoui & Thom Latimer).

* Women’s Lucha Libre World Cup Final Match: Team United States def. Team Mexico

* Men’s Lucha Libre World Cup Final Match: Team Mexico def. Team USA

The World Cup Tournament Awards, as awarded by Tournament Judges Negro Casas, Shocker, Mascara Año 2000 & Cien Caras, were:

* Men’s MVP: PCO (Team Canada)

* Women’s MVP: La Hiedra (Team Mexico)

* Best Dive: Hijo del Vikingo (Men’s Dream Team)

* Match of the Night: Team USA def. Dream Team

PCOSAULT IN MEXICO #LuchaLibreWorldCup pic.twitter.com/DeeMCPBVXN — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 20, 2023

