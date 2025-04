CMLL Domingo Familiar (4.13.25) Results: Templario, Neon & Star Jr. Headline

Consejo Mundial de Lucha Libre presented their “Domingo Familiar” event on April 13, 2025, at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Match Relámpago: Grako def. Astro.

* 2/3 Falls Tag Team: Princesa Sugehit & Skadi def. Dark Silueta & Metalica.

* 2/3 Falls Trios Match: Guerrero Maya Jr. & Los Demonios Samurais (Okumura & Yutani) def. Capitan Suicida & Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr. & Dark Panther).

* 2/3 Falls Trios Match: El Cobarde, Stuka Jr. & Hijo del Villano III def. Dragon Rojo Jr., Magia Blanca & Xelhua.

* 2/3 Falls Trios Match: Atlantis, Blue Panther & Panterita del Ring def. El Terrible, Gran Guerrero & Valiente.

* 2/3 Falls Trios Match: Neon, Star Jr. & Templario def. Difunto, Volador Jr. & Ultimo Guerrero.