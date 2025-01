CMLL Martes de Arena Mexico Results 1.7.25: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tueday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Pequeño Sky Team def. Full Metal, Pequeño Pólvora & Rostro de Acero

* Two Of Three Falls Match: Metálica & Candela def. Tabata & India Sioux (2-1)

* Match Relámpago: El Coyote def. Hijo del Pantera

* Two Of Three Falls Match: Vegas, El Cobarde & Hijo del Villano III def. La Fuerza Poblana (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Akuma, Crixus & Barboza def. La Fuerza Tapatía (2-1)

* Crixus issued a challenge the CMLL National Heavyweight Title for next week and Star Black accepted.

* Two Of Three Falls Match: Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) def. Místico, Atlantis Jr. & Máscara Dorada (2-1).

Kaligua se saca la espina de lo sucedido en #SinSalidaCMLL y derrota a su verdugo Full Metal. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/MqFpF43qgh|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/kf2xV3dCxf — Arena México (@Arena_MX) January 8, 2025

