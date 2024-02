CMLL Viernes Espectacular Results: Gran Alternativa Tournament Finals

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Angelito & Pequeño Olímpico def. Mercurio & Pierrothito (via Disqualification).

* 2/3 Falls Match: Crixus, Vegas & Raider def. Los Chacales del Ring (Okumura, Vegas & El Coyote) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Lluvia, La Jarochita & Tabata def. Reyna Isis, Zeuxis & Hera (2-1).

* Match Relampago: Tessa Blanchard def. Dark Silueta.

* 2/3 Falls Match: Volador Jr, Atlantis Jr & Flip Gordon def. Último Guerrero, Soberano Jr & Templario.

* 2024 Gran Alternativa Tournament – Finals: Místico & Brillante Jr def. Máscara Dorada & Neón

¡Inicia candente el #ViernesEspectacularCMLL! Angelito y Pequeño Olímpico se llevan la victoria por la vía de la descalificación ante Mercurio y Pierrothito. Los retos de revancha se hacen presente. 📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/PykfBCmXUy — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 3, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Crixus, Vegas y Raider se apoderan del combate al llevarse la #2aCaída y #3aCaída! Los Chacales caen en este duelo. 📺 EN VIVO: https://t.co/QYscoojUoE pic.twitter.com/jQT8dkRKiQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 3, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Tabata ha logrado la victoria en su debut con el gran apoyo de Lluvia y Jarochita. Gran combate femenil. #3aCaída 📺 EN VIVO: https://t.co/QYscoojUoE pic.twitter.com/nIuMaQBRqz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 3, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Tessa Blanchard ha retornado a México con una victoria en el Match Relámpago de esta noche superando con súper frontcracker a Dark Silueta. 📺 EN VIVO: https://t.co/QYscoojUoE pic.twitter.com/5EQu6mmLZN — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 3, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Los técnicos salen con la mano en alto de este encuentro semifinal! Volador Jr., Flip Gordon y Atlantis Jr. se van de este escenario con el triunfo. 📺 EN VIVO: https://t.co/QYscoojUoE #3aCaída pic.twitter.com/ksuyqtDI2r — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 3, 2024