IWRG Funcion Espectacular (5.25.25) Stream & Results: Villanos vs. Mexa Boys

Grupo Internacional Revolucion (IWRG) delivered a “Funcion Espectacular” on Sunday, May 25, 2025, from the legendary Arena Naucalpan in Naucalpan de Juárez, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Sacro & LCA def. Fly & Mascara de Hierro.

* Avisman def. Fauno.

* Relampago & Hysteriosis def. Principe Centauro & Super Boy.

* Strap Match: Big Strippers (Mr. Mike, Ovett Jr. & Big Chicoche) def. Las Shotas (Miss Gaviota, Jessy Ventura & Diva Salvaje).

* 2/3 Falls Match: Villanos (Rokambole Jr. & Villano V Jr.) def. Mexa Boys (Noisy Boy & Spider Fly) (2-1).

* Hijo de Pirata Morgan, Rey Mictlan, Emperador Azteca & Hijo de Silver King def. Puerquiza Extrema (Pig Destroyer, Pig Pool, Pig Decapitador & Pig Destroyer).