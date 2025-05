MLW vs. CMLL Results: New Champions Crowned, More

MLW and CMLL joined forces for an MLW vs. CMLL event last night at Arena Mexico in Mexico City. Here are results, via Fightful:

* Reyna Isis def. Alejandra Quintanilla

* Donovan Dijak & Ikuro Kwon def. Galeon Fantasma (Barboza & Zandokan Jr.)

* MLW World Tag Team Championships: Los Depredadores (Magnus & Rugido) def. CozyMAX (Okumura & Satoshi Kojima) (c) to win the titles.

* Neon vs. Paul London went to a ten-minute time limit draw.

* MLW National Openweight Championship: Ultimo Guerrero def. Matthew Justice (c) to win the title.

* Mistico def. KUSHIDA

¡Campeón de Otro Nivel! Último Guerrero superó a Matthew Justice y se convirtió en el nuevo monarca de Peso Abierto de MLW. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/ryDTVm9Tn4 #CMLLvsMLW pic.twitter.com/nUqWL3KoMQ — Arena México (@Arena_MX) May 3, 2025

¡Campeones Depredadores! CozyMAX ha visto terminar su reinado en la Arena México a manos de Magnus y Rugido, que son los nuevos monarcas. En vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/ryDTVm9Tn4|| @CMLL_OFICIAL #CMLLvsMLW pic.twitter.com/A1P5MqjTvm — Arena México (@Arena_MX) May 3, 2025

Alejandra Quintanilla es derrotada por Reyna Isis en el arranque de esta función internacional. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/ryDTVm9Tn4 #CMLLvsMLW|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/lW575aIjGj — Arena México (@Arena_MX) May 3, 2025

¡Místico ha vencido a Kushida en el encuentro súper estelar de la noche! El Rey de Plata y Oro le da una victoria más al CMLL en esta serie de batallas contra MLW. #ViernesEspectacularCMLL | #CMLLvsMLW

📺 EN VIVO “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/sBJt2pVq0g pic.twitter.com/U5fMyNhx7r — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 3, 2025