NJPW Announces Full Lineup For Destruction in Kobe

New Japan Pro Wrestling has announced the full lineup for NJPW Destruction in Kobe, which happens September 29.

* IWGP World Heavyweight Championship: Tetsuya Naito (c) vs. Great-O-Khan

* IWGP Global Heavyweight Championship: David Finlay (c) vs. YOSHI-HASHI

* NEVER Openweight Championship: HENARE (c) vs. Shingo Takagi

* IWGP Junior Heavyweight Championship: DOUKI (c) vs. Yoshinobu Kanemaru

* NEVER Openweight Six-Man Tag team Championships: Boltin Oleg, Hiroshi Tanahashi & Toru Yano (c) vs HOUSE OF TORTURE (EVIL, SHO & Yujiro Takahashi)

* TMDK (Zack Sabre Jr., Kosei Fujita & TBA) vs Just Five Guys (SANADA, Taichi & TAKA Michinoku)

* Hirooki Goto vs Gabe Kidd

* Los Ingobernables De Japon (Yota Tsuji, Hiromu Takahashi & BUSHI) vs United Empire (Jeff Cobb, Callum Newman & Francesco Akira)

* Yuji Nagata, Tomoaki Honma & Tiger Mask vs Shota Umino, Ryusuke Taguchi & Dragon Dia