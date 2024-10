Penta El Zero Miedo Presents Arena del Valle 10/27.2024Results: Los Parks Headlines

Penta El Zero Miedo hosted a wrestling event inaugurating his new venue, Arena del Valle, on October 27th. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Adhara & Holkan def. Fetiche Jr. & Princesa de La Noche.

* Ancla & Black Knight def. Sindrome & Galáctico.

* Garra Salvaje, Intenso & Sherkan (w/ Troyano) def. Ikaro, Blue Wing & Guerrero Nocturno.

* Los Skyde (Skyde & Black Skyde) def. Tao Tao & Radioactivo.

* La Mala Fama (Arez, Toxin & Latigo) def. El Imperio de Las Shotas (Bumgambilia, Mamba & Diva Salvaje).

* Los Parks (LA Park, LA Park Jr. & Hijo de LA Park) def. El Negocio Traumado (Fresero Jr., Atomick Star & Demonio Infernal).