Tonight’s Wrestling Streaming Events Include Josh Barnett’s Bloodsport, Wrestlecon Supershow

Tonight is the second night of independent wrestling matches happening during Wrestlemania week, with GCW and others hosting events. Here’s the full schedule:

DEFY Living Proof (Triller+ – 2 PM ET)

* DEFY Tag Team Championships: Sinner And Saint (Judas Icarus & Travis Williams) (c) vs. Hyo & Susumu Yokosuka vs. Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II)

* The Bollywood Boyz (Gurv Sihra & Harv Sihra) & Galeno Del Mal vs. C4 (Cody Chhun & Guillermo Rosas) & Negro Casas

* Liiza Hall, Nicole Matthews & Rhio vs. Amira, Vert Vixen & Viva Van

* El Phantasmo vs. Clark Connors vs. Man Like DeReiss

* The Rock ‘n’ Roll Express (Ricky Morton & Robert Gibson) vs. Midnight Heat (Eddie Pearl & Ricky Gibson)

* EVIL vs. Michael Oku

* KENTA vs. Mance Warner

Oasis Pro Ninth Islvnd (Youtube – 3 PM ET)

* Pacific Seas Championship: El Fatal (c) vs. Gringo Loco

* Midas Kreed vs. Hoka

* Adrianna Mosley & Samoan Reaper vs. The Melanin Mafia (Beatrice Domino & Sancho DImera)

ASÉ Wrestling: Vegas – PPV – 3 PM ET

* Pan-Afrikan World Diaspora Wrestling World Championship: Suge D (c) vs. JTG

* Calvin Tankman vs. Reyhan Inteus vs. Moses vs. AJ Francis vs. Papa Jace

* Team Carter (???, Ashton Starr, Darius Carter, Frontman Jah & Movie Myk) vs. Team Lockhart (???, Darian Bengston, Darius Lockhart, Man Like DeReiss & Yahya)

Pandemonium The House Always Wins (YouTube – 3 PM ET)

* Izzy James vs. Koto Hiro vs. Joseline Navarro vs. Parm Singh Mann vs. Spider Fly vs. CJ Tino vs. Cosmo Orion vs. Kris Brady vs. Nic Zander vs. August Fears vs. Noah Anderson vs. Paradox vs. Richie Coy

* Hyan vs. Zara Zakher

* Sean Legacy vs. Tommy Billington

* Miu Watanabe vs. Maya World

* Brooke Havok & Sandra Moone vs. Brittnie Brooks & Ella Envy

* Kzy vs. Cappuccino Jones

* Barbaro Cavernario & YAMATO vs. Ben-K & Titan

* MAO vs. Masha Slamovich

* Mustafa Ali vs. Ninja Mack

* Hechicero vs. Kevin Blackwood

* Alan Angels, Fuego Del Sol & Wardlow vs. Jordan Cruz, Sonico & Wicked Wickett

STARDOM American Dream 2025 in Sin City (TrillerTV – 3 PM ET)

* AZM & Ram Kaicho vs. Mazzerati & Starlight Kid

* Jody Threat & Suzu Suzuki vs. Airica & Unagi Sayaka

* Hazuki & Kelsey Heather vs. Hanan & Saya Iida

* Empress Nexus Venus (HANAKO & Mina Shirakawa) vs. HATE (Momo Watanabe & Natsuko Tora)

* Syuri & Vipress vs. Kalientita & Konami

* Maika vs. Thekla

WrestleCon Mark Hitchcock Memorial SuperShow 2025 (Triller+ – 6 PM ET)

* Matt Riddle vs. Matt Mako

* Ninja Mack vs. Mascara Dorada

* Flip Gordon, Hechicero & Michael Oku vs. TMDK (Bad Dude Tito, Shane Haste & Zack Sabre Jr.)

* Minoru Suzuki vs. Butterbean

* Mickie James vs. Maki Itoh

West Coast Pro Vegas Vacation (HighSpots TV – 6 PM ET)

* West Coast Pro Women’s Championship: Johnnie Robbie (c) vs. Great Sakuya

* West Coast Pro Tag Team Championships: The Crush Boys (Starboy Charlie & Titus Alexander) (c) vs. 1 Called Manders & Thomas Shire

* West Coast Pro Heavyweight Championship: Kevin Blackwood (c) vs. Calvin Tankman

* Matt Brannigan vs. Ryan Clancy vs. Danny Orion vs. Jayson Xavier

* Dragon Kid, Kzy & YAMATO vs. Bendito & Mala Fama (Latigo & Toxin)

* MAO vs. Jiah Jewell

* Alpha Zo, LJ Cleary & Man Like DeReiss vs. Los Suavecitos (Adrian Quest, Danny Rose & Ricky Gee)

* Timothy Thatcher vs. Trevor Lee

SPARK Joshi Lady Luck (TrillerTV – 8 PM ET)

* SPARK Joshi World Championship: Hazuki vs. Lena Kross

* Syuri & Zoe Lucas vs. Jada Stone & Starlight Kid

Prestige Nothing to Lose (Youtube – 10 PM ET)

* Prestige Championship: Alan Angels (c) vs. Calvin Tankman

* Arez, El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Galeno Del Mal vs. Z-Brats (ISHIN, Kota Minoura & Shun Skywalker)

* Drexl, Matt Brannigan & UltraPOWER! (Amira & JAIDEN) vs. Evan Rivers, Tate Mayfairs, Vaughn Vertigo & Xia Brookside

* Jordan Cruz vs. Bodhi Young Prodigy

* Kylie Rae & Nicole Matthews vs. The IInspiration (Cassie Lee & Jessie McKay)

* El Phantasmo vs. Michael Oku

* Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) vs. Sinner And Saint (Judas Icarus & Travis Williams)

* Minoru Suzuki vs. Adam Priest

* Kevin Blackwood vs. Leon Slater

Josh Barnett’s Bloodsport XIII (Triller+ – 11 PM)

* Gabe Kidd vs. Josh Barnett

* Miyu Yamashita vs. Natalya

* Timothy Thatcher vs. Pete Dunne

* Leyla Hirsch vs. Jordan Blade

* Shinya Aoki vs. Charlie Dempsey

* Karmen Petrovic vs. Maika

* Karrion Kross vs. JR Kratos

* Zack Sabre Jr vs. Jonathan Gresham

* Shayna Baszler vs. Konami

* Royce Isaacs vs. Tavion Heights

La Nueva Lucha Libre: Luchamania 2 (Triller+ 1 AM ET)

* The Mexicools (Super Crazy & Juventud Guerrera) vs. The American-Cools (Jack Cartwheel & Gringo Loco)

* Damian 666 vs. Joey Janela

* Arez vs Bestia

* Arcangel Divino vs Último Maldito

* Aztek King vs El MeXkal

Marvelous (HighspotsTV – 2 AM ET)

* Nightshade, Sandra Moone & Unagi Sayaka vs. Magenta (Maria & Riko Kawahata) & Sadie Gibbs

* Nyla Rose vs. Sora Ayame

* Masha Slamovich vs. Ai Houzan

* Rina Yamashita vs. Maya World

* Syuri & Zara Zakher vs. Johnnie Robbie & Takumi Iroha

* Aja Kong vs. Senka Akatsuki

PROGRESS Chapter 179: PROGRESS Las Vegas (Triller+ – 3 AM ET)

* PROGRESS World Championship: Luke Jacobs (c) vs. Michael Oku

* PROGRESS Women’s Championship: Nina Samuels (c) vs. Rhio vs. VertVixen

* PROGRESS Atlas Championship: Axel Tischer (C) vs. Mike D Vecchio

* PROGRESS Proteus Championship: Simon Miller (c) vs. Effy vs. Adam Priest vs. Charles Crowley vs. Paul Walter Hauser

* wXw Unified World Wrestling Championship: 1 Called Manders (c) vs. Tate Mayfairs vs. Marcus Mathers

* Minoru Suzuki vs. Cara Noir

* Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) vs. Boisterous Behaviour (Leon Slater & Man Like DeReiss)