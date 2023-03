wXw 16 Carat Gold 2023 Night Two Results 3.11.23: No Holds Barred Match, More

Night two of wXw 16 Carat Gold 2023 took place on Saturday night, featuring the quarterfinals in the tournament and more. You can see the results from the Oberhausen, Germany show below, per Cagematch.net:

* B3CCA def. Amale

* 16 Carat Gold Tournament 2023 Quarter Finals: Shigehiro Irie def. Tristan Archer

* 16 Carat Gold Tournament 2023 Quarter Finals: Ahura def. Komander

* wXw World Tag Team Championship #1 Contendership Gauntlet Match: Rott Und Flott def. Arez & Trey Miguel, Elijah Blum & Nick Schreier, Maggot & Psycho Mike, and Rambo & Zafar Ameen

* 16 Carat Gold Tournament 2023 Quarter Finals: Axel Tischer def. Masha Slamovich

* 16 Carat Gold Tournament 2023 Quarter Finals: Peter Tihanyi def. Francesco Akira

* wXw Shotgun Championship Match: Laurance Roman def. Davey Richards

* wXw Women’s Championship Match: Baby Allison def. Aliss Ink, Iva Kolasky, and Ava Everett

* wXw Tag Team Championship Match: Arrows Of Hungary def. Frenchadors

* Job vs. Career No Holds Barred Match: Bobby Gunns def. Norman Harras

