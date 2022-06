ZERO1 Shinjiro Otani Benefit Show Results: Masato Tanaka Wins World Title

ZERO1 held a show to benefit Shinjiro Otani this past Saturday at the Ota City General Gymnasium in Tokyo, Japan. Here are results, via Fightful:

* Astroman, Ren Ayabe & Yuko Miyamoto def. Fuminori Abe, Kosuke Sato & Yuki Ishikawa

* Voodoo Murders (Chris Vice, Shogun Okamoto, TARU, Voodoo Mask & Yoshikazu Yokoyama) def. Andy Wu, Carbell Ito, Naoshi Sano, Tomohiko Hashimoto & Yumehito Imanari

* Daisuke Harada & Kinya Okada def. Junya Matsunaga & Takumi Baba

* Kengo Mashimo, Shu Asakawa & Tatsuya Hanami def. Hide Kubota, Ryo Hoshino & Takuya Sugawara

* Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura def. Shoki Kitamura & Tsugutaka Sato

* ASUKA, Chihiro Hashimoto & Jaguar Yokota def. Aja Kong, NATSUMI & Yuna Manase

* Takao Omori, Takashi Sasaki & Yoshitatsu def. Hirotaka Yokoi, TAJIRI & Takafumi

* Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa def. Kongo (Hi69, Kenoh, Manabu Soya & Tadasuke)

* Daichi Hashimoto, Daisuke Sekimoto, Kazuki Hashimoto & Yasufumi Nakanoue def. Satsuki Nagao, Togi Makabe, Tomoaki Honma & Yuji Nagata

* ZERO1 World Heavyweight Championship: Masato Tanaka def. Takashi Sugiura (c) to win the title