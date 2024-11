CMLL Domingo Familiar 11.10.2024 Results: Hechicero & Guerreros Laguneros Team Up

CMLL held its Domingo Familiar on November 10, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

Leono & Retro def. Los Indestructibles (El Cholo & Apocalipsis).

2/3 Falls Match: Los Calavera (Calavera Jr. I & Calavera Jr. lI) def. Legendario & Dragón de Fuego (2-0)

2/3 Falls Match: Volcano, Hijo del Pantera & Capitán Suicida def. Okumura, El Elemental & Kraneo (2-1)

Match Relámpago: Persephone def. Reyna Isis.

2/3 Falls Match: Flip Gordon, Titan & Esfinge def. Valiente, Hijo del Villano III & Magia Blanca (2-1).