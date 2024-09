CMLL Martes de Arena Mexico Results 9.4.24: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, with a two of three falls main event and more. Here are results, via Fightful:

* Aéreo & Acero def. Full Metal & Pequeño Polvora.

* Two of Three Falls Match: Eléctrico, Capitán Suicida & Robin def. Inquisidor, Grako & Hunter (2-1).

* Two of Three Falls Match: Tabata, Skadi & Kira def. Amapola, Olympia & Metálica (2-1).

* Two of Three Falls Match: Zandokan Jr., Difunto & Barboza def. Explosivo & La Fuerza Tapatia (2-1).

* Match Relámpago: El Valiente def. Bárbaro Cavernario.

* Two of Three Falls Match: Soberano Jr. & Los Hermanos Chavez def. Atlantis Jr., Star Jr. & Neón (2-1).

