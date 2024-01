CMLL Viernes Espectacular Results 01.05.24: Tessa Blanchard, Mascara Dorada, More

CMLL Viernes Espectacular went down on Friday, January 5th, 2024. This event transpired from Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico with the broadcast going out on Boletia.

Full results (courtesy of Fightful) and highlights are listed below.

* Capitán Suicida defeated Astral

* Fuerza Poblana (Stigma, Pegasso & Rey Samuray) defeated Max Star, Futuro & Vegas in a Two Out of Three Falls Match

* Tessa Blanchard & Reyna Isis defeated Dark Silueta & Zeuxis in a Two Out of Three Falls Match

* Bárbaro Cavernario defeated Esfinge

* Stephanie Vaquer defeated Lluvia

* Mascara Dorada defeated Templario in a Two Out of Three Falls Match

#ViernesEspectacularVIP | La intensidad de este intenso mano a mano de Amazonas llega a su fin cuando Stephanie Vaquer da cuenta de Lluvia.

Máscara Dorada y Templario estelarizaron el primero de tres #ViernesEspectacularVIP, donde reviviremos los mejores combates del 2023 y en este choque, El Guerrero Leon cayó ante el joven científico.

Máscara Dorada y Templario estelarizaron el primero de tres #ViernesEspectacularVIP, donde reviviremos los mejores combates del 2023 y en este choque, El Guerrero Leon cayó ante el joven científico.