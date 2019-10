XFL Draft Day 2 Results: Offensive Line and Video Recaps

– The XFL Draft started this week. You can check out a video recap of Phase 1 below and the embedded video for Day 2 of the XFL draft below.

Here are the XFL offensive line draft results for the XFL for Rounds 11 through 20 (via WrestlingInc.com). The XFL results for rounds 1-10 are available RIGHT HERE.

Offensive Line

Round Eleven

81) Los Angeles Wildcats – Storm Norton – OT – Toledo

82) Seattle Dragons – Isaiah Battle – OT – Clemson

83) St. Louis BattleHawks – Matt McCants – OT – Alabama-Birmingham

84) Tampa Bay Vipers – Jordan McCray – OC – Central Florida

85) Dallas Renegades – Willie Beavers – OT – Western Michigan

86) New York Guardians – Jarron Jones – OT – Notre Dame

87) Houston Roughnecks – Cornelius Edison – OT – Portland State

88) D.C. Defenders – Kyle Murphy – OT – Stanford

Round Twelve

89) D.C. Defenders – Logan Tuley-Tillman – OT – Michigan

90) Houston Roughnecks – Terry Poole – OT – San Diego State

91) New York Guardians – Cyrus Kouandjio – OT – Alabama

92) Dallas Renegades – Pace Murphy – OT – Northwestern State

93) Tampa Bay Vipers – Martez Ivey – OT – Florida

94) St. Louis BattleHawks – Brian Folkerts – OG – Washburn

95) Seattle Dragons – Venzell Boulware – OG – Tennesse

96) Los Angeles Wildcats – Fred Lauina – OG – Oregon State

Round Thirteen

97) Los Angeles Wildcats – Ryan Pope – OT – San Diego State

98) Seattle Dragons – Dillon Day – OC – Mississippi State

99) St. Louis BattleHawks – Dallas Thomas – OG – Tennessee

100) Tampa Bay Vipers – Isaiah Williams – OG – Akron

101) Dallas Renegades – Maurquice Shakir – OG – Middle Tennessee State

102) New York Guardians – Parker Collins – OC – Appalachian State

103) Houston Roughnecks – Avery Gennesy – OT – Texas A&M

104) D.C. Defenders – De’Ondre Wesley – OT – BYU

Round Fourteen

105) D.C. Defenders – Jon Toth – OC – Kentucky

106) Houston Roughnecks – Demetrius Rhaney – OC – Tennessee State

107) New York Guardians – Anthony Coyle – OG – Fordham

108) Dallas Renegades – Darius James – OT – Auburn

109) Tampa Bay Vipers – Andrew Tiller – OG – Syracuse

110) St. Louis BattleHawks – Kent Perkins – OT – Texas

111) Seattle Dragons – Cyril Richardson – OG – Baylor

112) Los Angeles Wildcats – Jaelin Robinson – OT – Temple

Round Fifteen

113) Los Angeles Wildcats – Damien Mama – OG – USC

114) Seattle Dragons – Quinterrius Eatmon – OT – South Florida

115) St. Louis BattleHawks – Jake Campos – OG – Iowa State

116) Tampa Bay Vipers – Tre Jackson – OG – Florida State

117) Dallas Renegades – Alex Balducci – OC – Oregon

118) New York Guardians – Zac Kerin – OG – Toledo

119) Houston Roughnecks – Marquez Tucker – OG – Southern Utah

120) D.C. Defenders – Rishard Cook – OG – Alabama-Birmingham

Round Sixteen

121) D.C. Defenders – Chris Brown – OG – USC

122) Houston Roughnecks – Gerhard de Beer – OT – Arizona

123) New York Guardians – Brian Fineanganofo – OT – Idaho State

124) Dallas Renegades – Josh Allen – OG – Lousiana Monroe

125) Tampa Bay Vipers – Christian Morris – OT – Ole Miss

126) St. Louis BattleHawks – – Tyler Gauthier – OC – Miami

127) Seattle Dragons – Michael Dunn – OT – Maryland

128) Los Angeles Wildcats – Nico Siragusa – OG – San Diego State

Round Seventeen

129) Los Angeles Wildcats – Ryan Cummings – OG – Wyoming

130) Seattle Dragons – Kirk Barron – OC – Purdue

131) St. Louis BattleHawks – Blake Muir – OG – Baylor

132) Tampa Bay Vipers – Tony Adams – OG – NC State

133) Dallas Renegades – Adam Bisnowaty – OT – Pittsburgh

134) New York Guardians – John Kling – OT – Buffalo

135) Houston Roughnecks – Patrick Lewis – OC – Texas A&M

136) D.C. Defenders – Tob Weathersby – OT – LSU

Round Eighteen

137) D.C. Defenders – James O’Hagan – OC – Buffalo

138) Houston Roughnecks – Ryan Anderson – OC – Wake Forest

139) New York Guardians – Ian Silberman – OG – Boston College

140) Dallas Renegades – Salesi Uhatefi – OG – Utah

141) Tampa Bay Vipers – Daronte Bouldin – OG – Ole Miss

142) St. Louis BattleHawks – James Murray – OC – Holy Cross

143) Seattle Dragons – Jordan Rose – OT – Idaho

144) Los Angeles Wildcats – Lene Maiava – OT – Arizona

Round Nineteen

145) Los Angeles Wildcats – Tyler Roemer – OT – San Diego State

146) Seattle Dragons – Robert Myers – OG – Tennessee State

147) St. Louis BattleHawks – Juwann Bushell-Beatty – OG – Michigan

148) Tampa Bay Vipers – Marquis Lucas – OG – West Virginia

149) Dallas Renegades – John Keenoy – OG – Western Michigan

150) New York Guardians – Nate Theaker – OT – Wayne State

151) Houston Roughnecks – Marcus Applefield – OT – Virginia

152) D.C. Defenders – Chase Farris – OG – Ohio State

Round Twenty

153) D.C. Defenders – Casey Tucker – OT – Arizona State

154) Houston Roughnecks – Tayo Fabuluje – OT – TCU

155) New York Guardians – Arie Kouandjio – OG – Alabama

156) Dallas Renegades Justin Evans – OT – South Carolina State

157) Tampa Bay Vipers – William Campbell – OG – Michigan

158) St. Louis BattleHawks – Dejon Allen – OG – Hawaii

159) Seattle Dragons – Craig McCorkle – OT – California (PA)

160) Los Angeles Wildcats – Anthony Morris – OT – Tennessee State

Front Seven

Round Twenty One

161) Tampa Bay Vipers – Obum Gwacham – DE – Oregon State

162) St. Louis BattleHawks – Casey Sayles DT – Ohio

163) Seattle Dragons – Stansly Maponga – DE – TCU

164) Los Angeles Wildcats – Anthony Johnson – DT – LSU

165) D.C. Defenders – James Vaughters – LB – Stanford

166) Houston Roughnecks – Trenton Thompson – DT – Georgia

167) New York Guardians – Ben Heeney – LB – Kansas

168) Dallas Renegades – Hau’oli Kikaha – DE – Washington

Round Twenty Two

169) Dallas Renegades – Sealver Siliga – DT – Utah

170) New York Guardians – Joey Mbu – DT – Houston

171) Houston Roughnecks – Corey Crawford- DE – Clemson

172) D.C. Defenders – Charles Harris – DE – Buffalo

173) Los Angeles Wildcats – Eric Pinkins – LB – San Diego State

174) Seattle Dragons – Nick Temple – LB – Cincinnati

175) St. Louis BattleHawks – Terence Garvin – LB – West Virginia

176) Tampa Bay Vipers – Deiontrez Mount – DE – Louisville

Round Twenty Three

177) Tampa Bay Vipers – Ricky Walker – DT – Virginia Tech

178) St. Louis BattleHawks – Andrew Ankrah – DE – James Madison

179) Seattle Dragons – Will Sutton – DT – Arizona State

180) Los Angeles Wildcats – Latarius Brady – DT – Memphis

181) D.C. Defenders – Elijah Qualls – DT – Washington

182) Houston Roughnecks – Edmond Robinson – LB – Newberry

183) New York Guardians – Austin Larkin – DE – Purdue

184) Dallas Renegades – Winston Craig – DT – Richmond

Round Twenty Four

185) Dallas Renegades – Ray Ray Davison – LB – California

186) New York Guardians – TJ Barnes – DT – Georgia Tech

187) Houston Roughnecks – Davis Tull – LB – Chattanooga

188) D.C. Defenders – Scooby Wright – LB – Arizona

189) Los Angeles Wildcats – Willie Mays – DE – Tiffin

190) Seattle Dragons – Tenny Palepoi – DE – Utah

191) St. Louis BattleHawks – Jamell Garcia-Williams – DE – Alabama-Birmingham

192) Tampa Bay Vipers – Reggie Northrop – LB – Florida State

Round Twenty Five

193) Tampa Bay Vipers – Josh Banks – DT – Wake Forest

194) St. Louis BattleHawks – Channing Ward – DT – Ole Miss

195) Seattle Dragons – Jacquies Smith – DE – Missouri

196) Los Angeles Wildcats – Tre’ Williams – LB – Auburn

197) D.C. Defenders – Tracy Sprinkle – DT – Ohio State

198) Houston Roughnecks – Olive Sagapolu – DT- Wisconsin

199) New York Guardians – Nick DeLuca – LB – North Dakota State

200) Dallas Renegades- Greer Martini – LB – Notre Dame

Round Twenty Six

201) Dallas Renegades – Gelen Robinson – DT – Purdue

202) New York Guardians – D’Juan Hines – LB – Houston

203) Houston Roughnecks – Beniquez Brown – LB – Mississippi State

204) D.C. Defenders – Jameer Thurman – LB – Indiana State

205) Los Angeles Wildcats – Leon Orr – DT – Florida

206) Seattle Dragons – Steven Johnson – LB – Kansas

207) St. Louis BattleHawks – Khyri Thornton – DT – Southern Miss

208) Tampa Bay Vipers – Emmanuel Beal – LB – Oklahoma

Round Twenty Seven

209) Tampa Bay Vipers – Lucas Wacha – LB – Wyoming

210) St. Louis BattleHawks Gimel President – DE – Illinois

211) Seattle Dragons – Taniela Tupou – DT – Washington

212) Los Angeles Wildcats – Reggie Howard – DT – Toledo

213) D.C. Defenders – Sam Montgomery – DE – LSU

214) Houston Roughnecks – Andrew Jackson – LB – Western Kentucky

215) New York Guardians – Jarrell Owens – DE – Oklahoma State

216) Dallas Renegades – Frank Alexander – DE – Oklahoma

Round Twenty Eight

217) Dallas Renegades – Jonathan Massaquoi – LB – Troy

218) New York Guardians – Cavon Walker – DT – Maryland

219) Houston Roughnecks – DeMarquis Gates – LB – Ole Miss

220) D.C. Defenders – Jonathan Celestin – LB – Minnesota

221) Los Angeles Wildcats – Corey Vereen – DE – Tennessee

222) Seattle Dragons – Danny Ezechukwu – DE – Purdue

223) St. Louis BattleHawks Marcus Hardison – DT – Arizona State

224) Tampa Bay Vipers – Anthony Stubbs – LB – Prairie View A&M

Round Twenty Nine

225) Tampa Bay Vipers- Jason Neill – DE- Texas-San Antonio

226) St. Louis BattleHawks – Nicholas Grigsby – LB – Pittsburgh

227) Seattle Dragons – Pasoni Tasini – DT – Utah

228) Los Angeles Wildcats – Adrian Hubbard – DE – Alabama

229) D.C. Defenders – KeShun Freeman – DE – Georgia Tech

230) Houston Roughnecks – Caushaud Lyons – DT – Tusculum

231) New York Guardians – Garrison Smith – DT – Georgia

232) Dallas Renegades – Tegray Scales- LB – Indiana

Round Thirty

233) Dallas Renegades – Izaah Lunsford – DT – Bowling Green

234) New York Guardians – Rykeem Yates – DE – Nevada

235) Houston Roughnecks – Drew Lewis- LB – Colorado

236) D.C. Defenders – Daryle Banfield – DT- Brown

237) Los Angeles Wildcats – Owen Roberts – DT- San Jose State

238) Seattle Dragons – Praise Martin-Oguike – DE – Temple

239) St. Louis BattleHawks – Corbin Kaufusi – DE – BYU

240) Tampa Bay Vipers – Devin Taylor – DE – South Carolina