CMLL Domingo Familiar 11.24.2024 Results: Titán vs. Magia Blanc

CMLL held the event Domingo Familiar on November 24, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Match Relámpago: Grako def. Inquisidor.

* 2/3 Falls Match: Eléctrico, Príncipe Daniel & Retro def. Los Indestructibles (Cholo, Apocalipsis & Disturbio) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Kraneo, Crixus & Vegas (w/ Mije) def. Volcano, Valiente Jr. & Fuego (2-1).

* 2/3 Falls Match: Zeuxis, Sanely & Hera def. La Catalina, Princesa Sugehit & Kira (2-1).

* 2/3 Falls Match: Titán def. Magia Blanca (2-1).

* 2/3 Falls Match: Soberano Jr., Ángel de Oro & Hechicero def. Volador Jr., Flip Gordon & Máscara Dorada (2-1).