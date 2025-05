CMLL Domingo Familiar (5.18.2025) Results: Trios Headliner

Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presented its “Domingo Familiar” event on Sunday, May 18, 2025. The show was held at the famous Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*El Troyano, Poseidón & Carnífice def. Blue Shark, Fury Boy & Retro.

*Match Relámpago: Skadi def. Olympia.

*2/3 Falls Match: La Fuerza Poblana (Stigma, Arkalis & Xelhua) def. Raider, Hijo de Stuka Jr. & El Coyote (2-1).

*2/3 Falls Match: Okumura, Yutani & El Elemental def. Volcano & Los Divinos Laguneros (Hijo de Blue Panther & Dark Panther) (2-1).

*2/3 Falls Match: Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) def. Neón & Flip Gordon (2-1).

*2/3 Falls Match: Templario, Atlantis Jr. & Esfinge def. El Valiente & Los Guerreros Laguneros (Stuka Jr. & Gran Guerrero) (2-1).