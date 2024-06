CMLL Domingo Familiar (6/23/2024) Results: Tag Team Headliner, More

Consejo Mundial de Lucha Libre held Domingo Familiar on June 23, 2024, from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful:

* Pequeño Olimpico, Pequeño Violencia & Pierrothito def. Angelito, Shockercito, Ultimo Dragoncito.

* 2/3 Falls Match: Kraneo & Los Chacales Del Ring (El Coyote & Okumura) def. Audaz, Guerrero Maya Jr & Hombre Bala Jr (2-1)

* 2/3 Falls Match: Sanely & Tessa Blanchard def. Olympia & Perseophone (2-1)

* 2/3 Falls Match: Averno def. Rocky Romero (2-1).

* 2/3 Falls Match: Taiji Ishimori & Los Villanos (El Hijo del Villano III & Villano III Jr) def Hiromu Takahashi & Los Depredadores (Magia Blanca & Rugido) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Mascara Dorada & Mistico def. Magnus & Zack Sabre Jr (2-1).