CMLL Martes de Arena Mexico 06.11.24 Results: Hechicero Defeats Blue Panther

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico in Mexico City, with Blue Panther vs. Hechicero and more. Here are results, via Fightful:

* Doctor Karonte I & Doctor Karonte II def. Astral & Leono.

* 2/3 Falls Match: Nitro, Okumura & Espanto Jr def. Hombre Bala Jr, El Audaz & Legendario (2-1).

* 2/3 Falls Match: Hera & Olympia def. Reyna Isis & La Metálica (2-1).

* 2/3 Falls Match: Guerrero Maya Jr, Star Black & Esfinge def. Kraneo, Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II (2-1).

* 2/3 Falls Match: Hechicero def. Blue Panther (2-1).

* 2/3 Falls Match: Soberano Jr, Angel de Oro & Stuka Jr def. Atlantis, Mascara Dorada & Flip Gordon (2-1).

