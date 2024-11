CMLL Viernes Espectacular Results: Mistico Wins 2024 Leyenda Azul Tournament

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Legendario & Astral def. Alom & Hunter.

* 2/3 Falls Match: Capitán Suicida & Los Viajeros del Espacio (Max Star & Futuro) def. Okumura, Infarto & Crixus (2-1).

* 2/3 Falls Match: Akuma & Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II) def. Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr., Dark Panther & Hijo de Blue Panther) (2-1).

* 2/3 Falls Match: El Valiente & Los Villanos (Villano III Jr. & Hijo de Villano III) def. Neón, Star Jr. & Titán (2-1).

* 2/3 Falls Match: Rocky Romero & Los Hermanos Chávez (Niebla Roja & Ángel de Oro) (w/ KeMalito) def. Volador Jr., Templario & Flip Gordon (w/ KeMonito) (2-0). Volador and Templario brawled, then Volador joined forces with Romero, before unmasking Templario. Volador, Romero & Hermanos Chavez to beat down Templario & Gordon.

* 2024 Leyenda Azul Tournament – Finals: Místico def. Hechicero

¡Vaya inicio de las acciones! Legendario y Astral lograron derrotar a Alom y Hunter. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/wBAMIvYXMU — Arena México (@Arena_MX) November 30, 2024

La espectacularidad de Capitán Suicida, Max Star y Futuro se hace presente y es el factor de su victoria en la segunda lucha de esta noche. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| pic.twitter.com/f0QxD0GHVw — Arena México (@Arena_MX) November 30, 2024

Los Gemelos Diablo han sacado el colmillo largo y retorcido para triunfar junto a Akuma ante Los Divinos Laguneros. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/z3kkpLO8QY — Arena México (@Arena_MX) November 30, 2024

Los herederos del Villano III y El Valiente se apoderan de la contienda especial con gran autoridad ante Titán, Star Jr. y Neón. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/N8bFFbE6fd — Arena México (@Arena_MX) November 30, 2024

¡Volador Jr. ha enloquecido y regresa al bando rudo! 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/xMwxGMsr19 — Arena México (@Arena_MX) November 30, 2024