wrestling / News

NJPW G1 Climax 35 Day 14 Results: Konosuke Takeshita vs. Shota Umino

August 8, 2025 | Posted by Joseph Lee
NJPW G1 Climax 35 Image Credit: NJPW

New Japan Pro Wrestling held the fourteenth day of its G1 Climax 35 tournament today at Yokohama Budokan in Kanagawa, Japan. Below are the results, courtesy of Fightful:

* Toru Yano & Boltin Oleg def. Masatora Yasuda & Taichi
* HOUSE OF TORTURE (Yoshinobu Kanemaru & SANADA) def. TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa)
* Daiki Nagai & Yota Tsuji def. United Empire (Jakob Austin Young & Callum Newman)
* HOUSE OF TORTURE (Dick Togo & EVIL) def. Katsuya Murashima & Hiroshi Tanahashi
* Tomoaki Honma & Yuya Uemura def. BC War Dogs (Gedo & David Finlay)
* G1 Climax 35 B Block: El Phantasmo (4-5, 6 points) def. YOSHI-HASHI (4-4, 8 points)
* G1 Climax 35 B Block: Zack Sabre Jr. (6-2, 10 points) def. Drilla Moloney (4-4, 8 points)
* G1 Climax 35 B Block: Shingo Takagi (4-4, 8 points) def. Ren Narita (5-3, 10 points)
* G1 Climax 35 B Block: Shota Umino (5-3, 10 points) def. Konosuke Takeshita (5-3, 10 points)

More Trending Stories

article topics :

NJPW G1 Climax 35, Joseph Lee

More Stories

loading