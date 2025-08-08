wrestling / News
NJPW G1 Climax 35 Day 14 Results: Konosuke Takeshita vs. Shota Umino
New Japan Pro Wrestling held the fourteenth day of its G1 Climax 35 tournament today at Yokohama Budokan in Kanagawa, Japan. Below are the results, courtesy of Fightful:
* Toru Yano & Boltin Oleg def. Masatora Yasuda & Taichi
* HOUSE OF TORTURE (Yoshinobu Kanemaru & SANADA) def. TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa)
* Daiki Nagai & Yota Tsuji def. United Empire (Jakob Austin Young & Callum Newman)
* HOUSE OF TORTURE (Dick Togo & EVIL) def. Katsuya Murashima & Hiroshi Tanahashi
* Tomoaki Honma & Yuya Uemura def. BC War Dogs (Gedo & David Finlay)
* G1 Climax 35 B Block: El Phantasmo (4-5, 6 points) def. YOSHI-HASHI (4-4, 8 points)
* G1 Climax 35 B Block: Zack Sabre Jr. (6-2, 10 points) def. Drilla Moloney (4-4, 8 points)
* G1 Climax 35 B Block: Shingo Takagi (4-4, 8 points) def. Ren Narita (5-3, 10 points)
* G1 Climax 35 B Block: Shota Umino (5-3, 10 points) def. Konosuke Takeshita (5-3, 10 points)
