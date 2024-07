NJPW Soul Results 7.5.24: DOUKI Wins IWGP Jr. Heavyweight Title

NJPW held the latest edition of Soul today at the Tokyo Budokan in Tokyo, Japan, with a title change and more. Here are results, via Fightful:

* TMDK (Kosei Fujita & Zack Sabre Jr.) def. BULLET CLUB (Gedo & KENTA)

* United Empire (Francesco Akira, Great-O-Khan & TJP) def. Just 5 Guys (SANADA, TAKA Michinoku & Yuya Uemura)

* House Of Torture (EVIL, Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) def. Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask, Tomoaki Honma & Yuji Nagata

* G1 Climax 34 Block A Qualifier Tournament Final: Callum Newman def. YOSHI-HASHI

* G1 Climax 34 Block B Qualifier Tournament Final: Oleg Boltin def. Taichi

* Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) vs. Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Titan & Yota Tsuji) went to a 30 minute time limit draw.

* IWGP Junior Heavyweight Championship: DOUKI def. El Desperado (c)