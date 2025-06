TJPW Announces Lineups For Upcoming Texas Events

Tokyo Joshi Pro Wrestling has announced their lineup for upcoming events in Texas, which happen next month. They will visit Houston on July 11-12 and Dallas on July 13.

July 11 (Houston):

* Miyu Yamashita vs. Maki Itoh

* Mizuki & Pom Harajuku vs. Shoko Nakajima & Hyper Misao

* Suzume & Arisu Endo vs. Moka Miyamoto & Shino Suzuki

* Miu Watanabe vs. Wakana Uehara

* Yuki Arai vs. Kaylia Capri

* Triple Theat Match: Yuki Kamifuku vs. Vert Vixen vs. Raku

July 12 (Houston):

* Mizuki & Suzume vs. Yuki Arai & Moka Miyamoto

* Maki Itoh vs. Raku

* Shoko Nakajima & Hyper Misao vs. Miu Watanabe & Vert Vixen

* Wakana Uehara vs. Shino Suzuki

* Arisu Endo vs. Kaylia Capri

* Yuki Kamifuku vs. Pom Harajuku

July 13 (Dallas):

* Mizuki vs. Maki Itoh

* Miyu Yamashita & Vert Vixen vs. Yuka Sakazaki & Billie Starks

* Suzume & Arisu Endo vs. Yuki Kamifuku & Wakana Uehara

* Shoko Nakajima vs. Miu Watanabe

* Yuki Arai vs. Maya World

* Moka Miyamoto vs. Alejandra Quintanilla

* Hyper Misao & Shino Suzuki vs. Raku & Pom Harajuku