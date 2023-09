Updated CZW Limelight 21 Lineup for This Weekend

– CZW presents Limelight 21 this Sunday, October 1 in Harvre de Grace, Maryland. Here’s the current lineup:

* CZW World Heavyweight Championship Match: Rich Swann (c) vs. Griffin McCoy

* CZW Rules I Quit Match: Jarett Diaz vs. Zayda Steel

* Milk Chocolate Championship Celebration

* O’Shay Edwards vs. Jazymyne Hao

* Ruthless Lala & Isaiah Wolf vs. Vendetta

CZW will also be holding more events in Maryland on November 5 and December 3.

