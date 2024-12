– WWE NXT held a non-televised live event on Friday (Dec. 20) at the St. Petersburg Armory in St. Petersburg, Florida. Below are some results, per Cagematch.net:

* Lexis King defeated Anthony Luke.

* Gallus (Mark Coffey & Wolfgang) beat No Quarter Catch Crew (Myles Borne & Tavion Heights) and Tyriek Igwe & Tyson Dupont.

* Adriana Rizzo beat Nikkita Lyons.

* Eddy Thorpe beat Dion Lennox.

* Hank Walker & Tank Ledger defeated Kale Dixon & Uriah Connors.

* Fatal Influence (Fallon Henley, Jacy Jayne & Jazmyn Nyx) defeated Gigi Dolin, Shotzi & Zaria.

* Oba Femi beat Drake Morreaux.

* Kelani Jordan & Stephanie Vaquer defated Cora Jade & Roxanne Perez.

* WWE NXT Champion Trick Williams beat Cedric Alexander.