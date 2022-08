AAA Verano de Escandalo 2022 Results: Taya Valkyrie Teams With the Lucha Bros

AAA held their event Verano de Escandalo 2022 last night at Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico, which aired live on Space TV. It featured Taya Valkyrie teaming with the Lucha Bros in the main event. Here are results, via Fightful:

* Aramis, Mr. Iguana & Nino Hamburguesa defeat Las Shotas (Dulce Canela, Jessy Ventura & La Diva Salvaje)

* AAA World Trios Championships: Nueva Generacion Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sanson) defeat La Empresa (DMT Azul, Puma King & Sam Adonis) (c) to win the titles

* Bandido def. Rey Horus, Willie Mack and Laredo Kid.

* Charly Manson, Pagano & Psycho Clown def. Abismo Negro Jr., Cibernético & Psicosis

* Hair vs. Hair: Lady Shani def. Hijo Del Tirantes.

* Lucha Bros (Penta Oscuro & Rey Fenix) & Taya Valkyrie def. Hijo Del Vikingo, Black Taurus & Chik Tormenta